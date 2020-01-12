مدير عام مسيمير لحج يستقبل وفد منظمة كير ويوجه بتسهيل مهام المنظمات العاملة بالمديرية

التقى صباح اليوم الأحد الشيخ حاميم محمد سعيد الحوشبي مدير عام مديرية المسيمير بمحافظة لحج الأخ صقر الحاج والوفد الممثل لمنظمة كير الدولية المنفذة لعدد من المشاريع الإغاثية بالمديرية من بينها النقد مقابل العمل ودعم المرافق الحكومية بمنظومات طاقة شمسية.

وخلال اللقاء استمع مدير عام المديرية الحوشبي من الوفد الزائر إلى شرح مقتضب عن دور وعمل منظمة كير في الجوانب الإنسانية والإغاثية واوجه تدخلاتها لدعم وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، والمقترحات والآليات الممكنة لتسهيل مهام اعمالها في المديرية.

وأبدى مدير عام المسيمير تجاوب وترحيب قيادة السلطة المحلية بالمديرية مع كل ما طرحه الأخ صقر الحاج والوفد الممثل لمنظمة كير، موجهاً جميع الجهات المعنية بالمديرية بتذليل كافة الصعاب أمام عمل المنظمات الدولية ومنها منظمة كير لتتمكن من أداء واجبها الإغاثي وتقديم خدماتها الإنسانية الجليلة على أكمل وجه.

واثنى مدير عام المسيمير في السياق ذاته على كل الجهود المبذولة من قبل الأخوة القائمين على منظمة كير، مثمناً ادوار المنظمة لدعم القطاعات الحيوية والخدمية وتبنيها للمشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين.

ومن جانبه اعرب الأخ صقر الحاج ممثل كير التجاوب الكبير الذي ابداه مدير عام مديرية المسيمير الشيخ حاميم الحوشبي مع المقترحات المقدمة إليه لتسهيل عمل المنظمة الدولية، مؤكداً أن كل ذلك يصب في خدمة الأهالي والتخفيف مع معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المديرية النائية والفقيرة.

حضر اللقاء الأستاذ أنيس حسن قائد منسق عمل المنظمات والهيئات الدولية بمديرية المسيمير محافظة لحج.

*من محمد مرشد عقابي