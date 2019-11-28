مدير عام مكتب الصحة والسكان بأبين يدشن حملة مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك

بإشراف السلطة المحلية بمحافظة أبين والادارة العامة لمكتب الصحة العامة والسكان ” دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين الدكتور/ جمال ناصر امذيب و مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري ومدير مكتب الصحة بخنفر أ/ صلاح بالليل ” دشن حملة الرش الضبابية بمديرية خنفر بدعم من مكتب الأوتشا ومنظمة العمل لمكافحة الجوع ACF ضمن مشروع مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك من منزل إلى منزل .

وقيم مكتب الصحة بالمحافظة – بالإستناد على الأرقام الواردة من برنامج الترصد الوبائي الوضع الصحي والإنساني في مديرية خنفر بالوضع الخطير ” حيث أن إعداد حالات الاصابة بحمى الضنك في تزايد مستمر .

وأشار مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية ختفر أ/ صلاح بالليل أن الحملة ستنفذ في المناطق التي ظهرت فيها مؤشرات انتشار حمى الضنك في منطقة باتيس وهما ، جعار ، الحصن ، المخزن ، الكود وشقرة وتجمعات النازحين ” مؤكدا أن موقف مكتب الصحة أزاء انتشار حمى الضنك كان حذر من تطور الوضع في المديرية لكي لا يتحول إلى كارثة إنسانية وصحية وسارع بدعوة منظمة ACF إلى التدخل العاجل لإنقاذ أطفال وأهالي خنفر من هذا المرض المنتشر الذي تكاثر بالمنطقة بتنفيذ حملة رش ضبابي ” مثنيًا على منظمة العمل لمكافحة الجوع لاستجابتها الفورية وتدخلها لمواجهة انتشار حمى الضنك وتدارك الوضع الصحي قبل تفاقمه ..

وقدم بالليل شكره لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة ممثلًا بالدكتور/ جمال ناصر امذيب لتزويده للحملة بالمبيدات ومضخات الرش وتسهيل كافة الصعوبات وتواصله المستمر لتنفيذ الحملة خطوة بخطوة .