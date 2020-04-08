مدير عام مكتب الصحة.. يكشف عن استعدادات الحديدة  لمواجهة كورونا ويطالب بتوفير الفحوصات المتخصصة 

قال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الاهدل اليوم ان القطاع الصحي بالمحافظة يعمل وفق الخطة المعتمدة لمواجهة جائحة كورونا .

وأكد الاهدل أن مكتب الصحة في تواصل مستمر مع الوزارة وعدد من المنظمات المحلية والدولية الفاعلة في هذا المجال لتقديم الدعم والمشورة في سبل الاستعداد الكامل لمواجهة الجائحة.

واشار إلى ان الاستعدادات جارية للوقاية من الجائحة وتشمل تجهيز غرفة العزل في مركز الوعرة الصحي بالخوخة و التي تحتوي على أدوية تم استلامها خلال الأيام الماضية من وزارة الصحة وتم تدريب كادر طبي قادر على التعامل مع المرضى.

واضاف الأهدل انهم يعملون في مختلف الجوانب الصحية والتوعوية عبر كادر طبي متخصص بالتعاون مع متطوعين وسيتم النزول إلى كافة المديريات والمناطق المحروة في المحافظة لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من خطورة انتشار هذا الفيروس.

وطالب الاهدل الجهات المعنية في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بسرعة توفير الفحوصات المتخصصة لاكتشاف اية حالات مصابة بالفيروس حال وصولها وذلك لعدم وجود مواد تشخيصية لهذا الوباء.

ودعا مدير مكتب الصحة المواطنين الى الالتزام بالارشادات والاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها السلطة المحلية بالحديدة عدم التجمعات والاختلاط والاهتمام بالنظافة الشخصية لوقاية انفسهم واسرهم من فيروس كورونا الذي اعلنت عنه الصحة العالمية جائحة عالمية.