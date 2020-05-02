مدير عام مكيراس يزور جبهة آل منصور بمكيراس

زار صباح اليوم الجمعة الأستاذ / محمد حسين البجيري مدير عام مديرية مكيراس ابطال لواء الأماجد المرابطون في جبهة مكيراس للأطمئنان على أوضاع المقاتلين الذين يخوضون حرباً ضروس مع مليشيا الحوثي الإيرانية..

وخلال الزيارة التقى البجيري بقائد لواء الأماجد العميد/ صالح الشاجري والأبطال المرابطين في الثغور والجبال..

حيث رحب الشاجري بزيارة البجيري ومرافقيه للجبهة والأبطال فيها مؤكداً أن المقاتلين صامدين في مواقع وثابتين ولن يتزحزحوا عنها قيد أنملة والحرب سجال ونزال..

من جهته أعرب البجيري عن عظيم شكره وإمتنانه للعميد الشاجري وللأبطال الذين يرسمون أجمل صور التضحية والوطنية في هذا الشهر المبارك..

مؤكداً أن المليشيا الإنقلابية أضعف مما يتصور المرء وهي تحتاج لصلابة ورباطة جأش وستنكسر بإذن الله عاجلاً غير آجل..

وقال البجيري أن الجميع بمختلف توجهاتهم يقفون مع الشاجري قلباً قالب ولن يتوانوا متى مادعت الحاجة لذلك..

رافقه في الزيارة عضوا المجلس المحلي بمديرية لودر الأستاذ/ صالح مكسح.والأستاذ/ حسين الخضر.



* من فهد البرشاء

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