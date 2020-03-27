المشهد اليمني

مدير عام منفذ الوديعة يكشف حقيقة فتح منفذ الوديعة امام المسافرين

27 مارس، 2020
0
المشهد اليمني

نفى مدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري الأنباء التي تحدثت عن فتح منفذ الوديعة أمام المسافرين اليمنيين للعودة إلى اليمن ، وأشار بأن إدارة المنفذ ملتزمة بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ بشأن إجراءات الوقاية والاحتراز من انتشار وباء كورونا، ولم يتم فتحه منذ منذ قرار الحكومة بإغلاق المنافذ.

واهاب الصيعري الى وسائل الإعلام تحري الدقة واخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم تضليل الرأي العام ونشر الهلع بين الناس، ونوه الى وصول عدد من التجهيزات المتعلقة بالحجر الصحي والفحص الطبي الجاري استكمالها خلال الفترة القريبة القادمة، وأضاف بأن الفحص الطبي يسري على حركة الشحن التجاري بما فيهم سائقي الشاحنات فور وصولهم للمنفذ.
وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخرًا أنباء عن فتح منفذ الوديعة للمسافرين، على الرغم من قرار اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية إبتداءً من تاريخ 17 مارس الجاري.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
المسافرين الوديعة امام حقيقة عام فتح مدير منفذ يكشف

إقرا أيضا

Photo of التحالف العربي يعلن موقفه الرسمي تجاه قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة

التحالف العربي يعلن موقفه الرسمي تجاه قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة

27 مارس، 2020
Photo of الحكومة اليمنية توقف مدراء عموم الأوقاف في المحافظات الذين لم يلتزموا بتعليق الصلاة 

الحكومة اليمنية توقف مدراء عموم الأوقاف في المحافظات الذين لم يلتزموا بتعليق الصلاة 

27 مارس، 2020
Photo of انفجارات تهز عتق عاصمة محافظة شبوه

انفجارات تهز عتق عاصمة محافظة شبوه

27 مارس، 2020
Photo of بالفيديو .. طفل على متن باص من صنعاء يدعي اختطافه .. شاهد رد فعل الركاب

بالفيديو .. طفل على متن باص من صنعاء يدعي اختطافه .. شاهد رد فعل الركاب

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق