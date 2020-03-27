مدير عام منفذ الوديعة يكشف حقيقة فتح منفذ الوديعة امام المسافرين

نفى مدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري الأنباء التي تحدثت عن فتح منفذ الوديعة أمام المسافرين اليمنيين للعودة إلى اليمن ، وأشار بأن إدارة المنفذ ملتزمة بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ بشأن إجراءات الوقاية والاحتراز من انتشار وباء كورونا، ولم يتم فتحه منذ منذ قرار الحكومة بإغلاق المنافذ.

واهاب الصيعري الى وسائل الإعلام تحري الدقة واخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم تضليل الرأي العام ونشر الهلع بين الناس، ونوه الى وصول عدد من التجهيزات المتعلقة بالحجر الصحي والفحص الطبي الجاري استكمالها خلال الفترة القريبة القادمة، وأضاف بأن الفحص الطبي يسري على حركة الشحن التجاري بما فيهم سائقي الشاحنات فور وصولهم للمنفذ.

وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخرًا أنباء عن فتح منفذ الوديعة للمسافرين، على الرغم من قرار اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية إبتداءً من تاريخ 17 مارس الجاري.