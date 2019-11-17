مدير قعطبة يجتمع بمسؤولي مكتب الصحة وإدارة وموظفي مستشفى السلام العام

قام العقيد احمد ناجي المريسي مدير عام مديرية قعطبة اليوم الاحد 17 نوفمبر بزيارة تفقدية الى مكتب الصحة ومستشفى السلام العام بقعطبة حيث كان في اسقباله الدكتور مثني سعيد مدير مكتب الصحة بقعطبة وعدد من مسؤولي مكتب الصحة وإدارة وموظفي المستشفى.

وخلال الزيارة عقد مدير عام قعطبة اجتماع ضم مدير ومسؤولي مكتب الصحة وإدارة المستشفى وخلال الاجتماع تم مناقشة سير العمل بالمستشفى وعلى مستوي تقديم الخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى مستوى الانضباط الوظيفي للعاملين

وخلال اللقاء حث مدير عام قعطبة إدارة المستشفى إلى تنظيم العمل والمناوبه بالمستشفى وضرورة عمل حافظة دوام والالتزام برفع التقارير لمكتب الصحة بالمديرية والحفاظ على جميع الاجهزة والمعدات الطبيه والآثاث المستشفي وصونهامن الآتربه وتنظيفها والاهتمام بتنظيف كل اقسام وغرف المستشفي

وخلال اللقاء قدم المدير العام الشكر والتقدير للدكتور الدبش مديرعام مكتب الصحه بالضالع وللدكتور مثنى سعيد مديرالصحه يقعطبه وكل مسؤولي الصحه علي كل الجهود التي يبذلونها من اجل تحسين الخدمات الصحية بالمديريه

وحث المدير العام جميع موظفي الصحه للعمل بروح الفريق الواحد وبذل كل الجهود من اجل تقديم الخدمات لابناء المديريه والالتزام والانضباط في عملهم على مدار الساعة نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشة قعطبة نتيجة الحرب والأوضاع التي تمر بها محذرا في الوقت نفسه كل من يحاول التلاعب ويقصر في عمله في عدم تقديم الرعايه للمرضى سوف تكون هناك إجراءات صارمة ضدهم

وخلال اللقاء اطلع مدير الصحه مديرعام المديريه على مستوى الخدمات والرعايه الصحية والخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضي والجرحى في قعطبة بالإضافة الى الصعوبات والعوائق التي تواجه سير عملهم وكذالك الى الاحتياجات الضرورية واللازمة التي يحتاجها المستشفى …

هذا وعبرالدكتور مثني سعيد مديرالصحه عن شكره وتقديره للعقيد احمد ناجي المريسي مديرعام قعطبه وللدكتور محمد علي الدبش مديرعام مكتب الصحه بالمحافظه علي كل الجهود التي يبذلوها من اجل تحسين الخدمات الصحيه في المديريه ومتابعتهم واهتمامهم وتواصلهم المستمر مع مكتب الصحه بالمديريه والمنظمات الدوليه من اجل دعم واستهداف قعطبه..

وعبر مديرعام قعطبه عن ارتياحه الكبير لمستوى الخدمات والدور والعمل الذي يقدمه المستشفى للمرضي من خلال الطاقم وفريق العمل المميز الذي يعمل بالمستشفى

رافق وحضراللقاء الاستاذ احمد سلمان مدير الماليه والاستاذ احمد عبود مدير مكتب المديرالعام والاعلامي علي عميران مديرالاعلام والاستاذ عمرعياش مديرالصناعه والاستاذ محمدقاسم مديرالرقابه يوسف العزي نائب م الثقافه وعددمن قيادات السلطه المحليه ومسؤولي مكتب الصحه والمستشفى.