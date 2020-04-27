مدير كهرباء عدن يعقد اجتماعاً استثنائياً بقيادة المنطقة الثانية

عقد مدير كهرباء عدن الاستاذ مجيب الشعبي ومعه نائله للشؤون المالية الاخ ايسر صالح الحنيشي اجتماعا استثنائيا في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين بمقر المنطقة الثانية .

وتم الاجتماع بحضور المهندس توفيق هزاع مدير المنطقة ومدير التوزيع المهندس ناصر شمسان والمدير التجاري الاخ صبري الوحش ونائب مدير التوزيع محمد هاشم وصلاح تواهي رئيس المكتب التنفيذي النقابات عمال الكهرباء والاخ انيس معوضه الامين العام للمكتب التنفيذي لنقابات الكهرباء. والاخ فهمي الحانكو مسؤول السلامة المهنية في المكتب التنفيذي .

وفي الاجتماع اشاد مدير كهرباء عدن بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال بالميدان لإعادة التيار الكهربائي للمناطق التي لم بعاد لها التيار بسبب الاعطاب الكبيرة والناتجة عن هطول الأمطار وتدفق السيول .

وفي سياق حديثه وجهه الشعبي قيادة المنطقة سرعة تسجيل ورفع كافة المتطلبات من مواد والتي تحتاجها المنطقة مما يضمن سرعة انجاز الاعمال وضمان عودة التيار للمواطن ومعالجة المشاكل .

وشدد الشعبي على التقيد بما خرج الاجتماع ورفع المتطلبات الى قياده المؤسسة بعدن.

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