مدير كهرباء عدن ينفي ما روج عن رفضه الاجتماع برئيس لجنة الادارة الذاتية

نفى مدير كهرباء عدن الاستاذ مجيب الشعبي أن يكون قد رفع مذكرة الى القائم باعمال رئيس الادارة الذاتية بعدن اللواء حمد سعيد بن بريك.

جاء ذلك في سياق تصريح صحفي مقتضب قال الشعبي أن ما تم تداوله من مذكرة باسمه هي مذكرة مزورة يهدف من نشرها ارباك العمل بهذا الوقت العصيب.

واكد الشعبي استعدادة التام لحضور اي اجتماع من شأنه مناقشة اوضاع الكهرباء بعدن وايجاد الحلول المشاكل اللي تعاني منها الكهرباء.

واختتم الشعبي تصريحه بالقول : نحن جنود لهذا الارض الغالية و جميعنا بخندق واحد.