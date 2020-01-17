عدن الغد

مدير مؤسسة تحديث يلتقي مدير مشاريع منظمة شركاء اليمن

17 يناير، 2020
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مدير مؤسسة تحديث يلتقي مدير مشاريع منظمة شركاء اليمن

استقبل مدير مؤسسة تحديث للتنمية ايوب عامر مدير مشاريع منظمة شركاء اليمن الاستاذ فهد العبسي والاستشاري مروان الشيباني، لمناقشة تنفيذ عددا من المشاريع ، في مقر مؤسسة تحديث بمديرية المعلا.
وخلال اللقاء اطلع الاستاذ فهد العبسي مديرالمشاريع بمنظمة شركاء اليمن على المشاريع والبرامج التنموية التي نفذتها مؤسسة تحديث للتنمية خلال الفترة الماضية في العاصمة عدن وعدد من المحافظات للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وبناء السلام.
كما تم مناقشة امكانية عمل شراكات بين مؤسسة تحديث ومنظمة شركاء اليمن لتنفيذ عددا من المشاريع والأنشطة التنموية.
من جانبه اشاد الاستاذ فهد العبسي بالانشطة والبرامج التي تقوم بها مؤسسة تحديث للتنمية لبناء قدرات الشباب واخراطهم في المجتمع وتعزيز دورهم في بناء السلام.
وفي كلمة أكد أيوب عامر مدير مؤسسة تحديث للتنمية على ترحيبه وحرصه بعمل شراكة مع منظمة شركاء اليمن وبذل كافة الجهود لتنفيذ المشاريع والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع .
حضر اللقاء صالح عبدالله مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة تحديث وارزاق عصام سكرتيرة المؤسسة.
الجدير بالذكر ان مؤسسة تحديث للتنمية هي مؤسسة اهلية غير حكومية تسعى من خلال انشطتها وبرامجها للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وبناء السلام,من خلال بناء القدرات وتعزيز الحقوق والحريات في المجتمع.

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