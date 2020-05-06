4 مايو

مدير مستشفى ابن خلدون بلحج: 3 حالات اشتباه بكورونا ووفاة احداهما

6 مايو، 2020
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أعلن مدير عام مستشفى ابن خلدون في محافظة لحج د. محسن مرشد عن تسجيل 3 حالات اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال د.مرشد ” أن مستشفى ابن خلدون استقبل 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، توفيت أحدها ونقلت الحالتين الاخريين الى قسم العزل في ابن خلدون.

وأشار الى انه تم أخذ عينة للمريض وإرسالها للفحص للمختبر المركزي إلا أن الحالة توفت قبل معرفة نتائج الفحص.

ونوه د. محسن مرشد في حديثه بأنه أخذت أيضا عينات للمصابين لفحصها وأنه خلال اليومين المقبلين من المقرر استلام نتائج العينات.

وقال تم استدعاء فريق الاستجابة ومهمته أخذ العينات .. وأضاف محافظة لحج لايوجد بها إلا ثلاثة عينات فقط وحاليا تبقى عينة واحدة.

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