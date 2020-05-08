مدير مستشفى ابن خلدون لعدن تايم يكشف حقيقة تسجيل حالات كورونا بلحج

أكد مدير عام مستشفى ابن خلدون في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج د. محسن مرشد الجمعة 8/ مايو عن ظهور نتيجة فحص أحد الحالات المشتبه بوباء فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19 بلحج.

جاء ذلك خلال تصريح خاص لعدن تايم قال فيه :” أحببنا أن نوضح للرأي العام بأن العينة التي أخذت من أحد المشتبه به بوباء كورونا جاءت سلبية حد وصفه.

وبين في حديثه الحالة المشتبه بها بكورونا كانت تتلقى العناية الطبية اللازمة في محجر ابن خلدون وقد ظهرت عينة الفحص اليوم سلبية.

وقال أما بخصوص الحالة الثانية المشتبه هي الأخرى وضعها الصحي مستقرا ولم تأخذ منها عينة فحص.

وثمن د. محسن مرشد جهود الطواقم الطبية في ابن خلدون على جهودهم في مكافحة هذه الجائحة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة.

ويأتي تأكيد مدير عام مستشفى ابن خلدون بلحج د. محسن مرشد عدم تسجيل أي حالة اشتباه جديدة ليبقي على الإحصائية السابقة والتي سجلت ثلاثة حالات اشتباه بوباء كورونا منها حالة واحدة توفت بلحج.