عدن تايم

مدير مستشفى ابن خلدون لعدن تايم يكشف حقيقة تسجيل حالات كورونا بلحج

8 مايو، 2020
0

أكد مدير عام مستشفى ابن خلدون في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج د. محسن مرشد الجمعة 8/ مايو عن ظهور نتيجة فحص أحد الحالات المشتبه بوباء فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19 بلحج.

جاء ذلك خلال تصريح خاص لعدن تايم قال فيه :” أحببنا أن نوضح للرأي العام بأن العينة التي أخذت من أحد المشتبه به بوباء كورونا جاءت سلبية حد وصفه.

وبين في حديثه الحالة المشتبه بها بكورونا كانت تتلقى العناية الطبية اللازمة في محجر ابن خلدون وقد ظهرت عينة الفحص اليوم سلبية.

وقال أما بخصوص الحالة الثانية المشتبه هي الأخرى وضعها الصحي مستقرا ولم تأخذ منها عينة فحص.

وثمن د. محسن مرشد جهود الطواقم الطبية في ابن خلدون على جهودهم في مكافحة هذه الجائحة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة.

ويأتي تأكيد مدير عام مستشفى ابن خلدون بلحج د. محسن مرشد عدم تسجيل أي حالة اشتباه جديدة ليبقي على الإحصائية السابقة والتي سجلت ثلاثة حالات اشتباه بوباء كورونا منها حالة واحدة توفت بلحج.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابن بلحج تايم تسجيل حالات حقيقة خلدون كورونا لعدن مدير مستشفى يكشف

إقرا أيضا

Photo of في ظل شلل القطاع الصحي ..ارتفاع عدد الوفيات بلحج جراء انتشار " الحميات "

في ظل شلل القطاع الصحي ..ارتفاع عدد الوفيات بلحج جراء انتشار " الحميات "

8 مايو، 2020
Photo of مفوضية اللاجئين: دعم اليمن فى المعركة ضد تفشى كورونا ضرورة ملحة

مفوضية اللاجئين: دعم اليمن فى المعركة ضد تفشى كورونا ضرورة ملحة

8 مايو، 2020
Photo of بن فريد مخاطبا المواطنين بعدن : ما بالكم تتصرفون وكأن وباء كورونا لا يعنيكم ؟!

بن فريد مخاطبا المواطنين بعدن : ما بالكم تتصرفون وكأن وباء كورونا لا يعنيكم ؟!

8 مايو، 2020
Photo of قيادة انتقالي سقطرى : قادرون على ؤد المشاريع الاخوانية المشبوهة في الجزيرة

قيادة انتقالي سقطرى : قادرون على ؤد المشاريع الاخوانية المشبوهة في الجزيرة

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق