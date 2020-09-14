مدير مكتب آثار لحج يقدم استقالته عقب اجتماع المكتب التنفيذي بلحج

قدم مديرعام مكتب الاثار بلحج عارف الصبيحي استقالته في ختام اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد صباح اليوم برئاسة نائب محافظ لحج عوض بن عوض الصلاحي.

وجائت الاستقالة الشفوية الذي قدمها مدير اثار لحج اثر خلاف مع مدير امن المحافظة اللواء صالح السيد حول المطالبة بحماية الاثار بالمحافظة.

من جانبه قال اللواء صالح السيد، مدير امن لحج نحن لم نقصر في اداء واجبنا حيث تم تنفيذ حملة منذ اشهر لحماية حقل ابار المياة بمغرس ناجي ومنطقة الاثار بتبن وتمت ازالة عدد من المباني المخالفة.

وتوقفت الحملة بعد مقتل احد الاشخاص .

وكان رد نائب محافظ لحج على الاستقالة الذي تقدم بها مدير الاثار الذي غادر القاعة اتها مقبولة.

هذا وكان المكتب التنفيذي قد وقف في اجتماعه امام جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بنشاطة و التقارير المقدمة والقرارات والتوصيات الصادرة عن دورته السابقة.

واجل مناقشة تقرير مؤسسة الكهرباء الى الاجتماع القادم لتقديم تقرير جديد من قبلهم

وقال نائب محافظ لحج عوض بن عوض الصلاحي : ان اجتماع اليوم ياتي بعد تاجيل 5 دورات للمكتب التنفيذي نتيجة لجائحة كورونا والظروف الذي تمر بها البلاد.

وهنا تقع علينا مسؤولية الامن والاستقرار وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين واصلاح ماتم تخريبه والبحث عن حلول مشتركة وتقديم ما امكن تقديمة لهذه المحافظة والمواطنين.

وفي ختام الاجتماع تم تكريم مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات الذين حققوا نسب اعلى في الايرادات عن الربط المخطط للفترة من يناير حتى يونيو 2020م.