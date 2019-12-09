مدير مكتب التربية بزنجبار يزور مدرسة القريات

قام اليوم الاستاذ نادر احمد فضل مدير مكتب التربية والتعليم م/زنجبار محافظة ابين يرافقه احمد محمد البدوي مسؤول الصحة المدرسية بمكتب التربية زنجبار بزيارة لمدرسة الشيخ زايد بن سلطان بالقريات بمديرية زنجبار والتي تتكون من اربعة فصول من الخيام تفقد خلالها سير العملية التربوية والتعليمية في المدرسة.

واجتمع الشحيري بالمعلمات وناقش معهم عددا من المصاعب والمشكلات التي تعانيها المدرسة ووعد بتذليل مايمكن من الصعوبات في المدرسةوبالمتابعة للادارة العامة و الجهات المعنية والداعمة لاستكمال مشروع بناء الثلاثة الفصول الدراسية للمدرسة والتي تعثر العمل فيها منذ 2014م.

وحول المصاعب التي يواجهها المعلمات المتطوعات العاملين بالميدان والذين يقطعوا المسافات الطويلة سيرا على الاقدام من باجدار الى القريات من اجل تعليم الطلاب مجانا،وعد الشحيري بتوفير وسيلة نقل تقلهم من والى المدرسة على حساب المكتب.

وقال الشحيري للمعلمات المتطوعات بانهن هن الاولى في التعاقدات التي ستكون عبر مكتب التربية ووعدهن ايضا بانه في حال فتح باب التوظيف وهو مديرا لمكتب التربية زنجبار سيكون لهن الاولوية من حصة المديرية في التوظيف،كونهن يتكبدون المسافات الطويلة سيرا على اقدامهن ليؤدون الرسالة التربوية والتعليمية بدون مقابل ووجب علينا الوفاء لهم نظير جهودهم وعملهم الطوعيالذي يقومون به في خدمة ابناءنا الطلاب مجانا.

*من محمد عبيد