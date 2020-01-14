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مدير مكتب التربية بيافع رصد يعزي مدير مدرسة حمومة في وفاة والده

14 يناير، 2020
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مدير مكتب التربية بيافع رصد يعزي مدير مدرسة حمومة في وفاة والده

قال تعالى (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي )صدق الله العظيم.                                                                                                                                                                                             بعث مدير مكتب التربية والتعليم رصد الأستاذ /عادل أحمد شيخ وجميع رؤساء الأقسام في مكتب التربية والتعليم رصد برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ ناصر ثابت الحكمي مدير مدرسة حمومة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده / ثابت الحكمي.
وبهذا المصاب الجلل وبقلوب يعتصرها الألم والحسرة نبعث خالص تعازينا للأستاذ / ناصر الحكمي وجميع اخوانه وأقاربه ومحبيه وكافة آل اليزيدي داخل الوطن وخارجه. 
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويجعل مستقره الفردوس الأعلى من الجنة ، إنا لله وإنا إليه راجعون .                          
الأسيفون :عادل أحمد شيخ  مدير مكتب التربية والتعليم رصد أ. عبدالحكيم الصيعري رئيس قسم الإعلام التربوي.

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