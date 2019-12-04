مدير مكتب التربية والتعليم سرار يلتقي بمدراء مدارس المديرية

التقى مدير مكتب التربية والتعليم سرار الحاج فوزي محمد علي في صباح اليوم الاربعاء بمدراء مدارس المديرية لمناقشة اوضاع سير العملية التعليمة لشهر نوفمبر وعمل المتعاقدين والكثير من الاشياء الذي تهم التربية والتعليم والمدارس والعمل بالمديرية.

حيث افتتح اللقاء الحاج فوزي محمد علي مرحبآ في الجميع على تلبية الدعوة لحظور الاجتماع مستهلآ عن سير العملية التعليمية في مدارس المديرية وتقديم الطلب لجميع المدراء في اعطاء النصاب الكامل لكل متعاقد في الصندوق.

وتحدث ايضا عن موضوع الدراسات المطلوبة من المدارس لتسويقها عند المنظمات والجهات المانحة واشار الى أن متابعة اعتماد المشاريع يتطلب الكثير من الامكانيات وبذل الجهود والسعي اكثر لتحقيق اي اعتماد.

وانتقل في الحديث عن الأمتحانات التي لم يحدد موعدها حتى الان من قبل مكتب التربية بالمحافظة وقال بأنه سوف يم ابلاغ مدراء المدارس في حال اشعار مكتب التربية سرار عن موعد الامتحانات.

خاتمآ حديثة في موضوع الصندوق التربوي وكيفية عملة وترتيبة موضحآ للجميع بألمسؤول المالي بالتوضيح حول الجانب المالي الخاص بالصندوق.

من / راشد النسري