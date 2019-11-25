مدير مكتب التربية يافع رصد يعزي الأستاذ عبدالمنعم الرشيدي في وفاة والده

(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي )

ينعي مكتب التربية والتعليم م/رصد وكافة رؤاء اقسامه وجميع مدراء المدارس وأعضاء هيئة التدريس وجميع موظفي التربية والتعليم رصد في وفاة الأخ علي سعيد الرشيدي والد الأستاذ /عبدالمنعم علي سعيد الرشيدي.

وبهذا المصاب الجلل وبقلوب يعتصرها الألم والحسرة نبعث خالص تعازينا وموساتنا إلى الأستاذ عبدالمنعم علي سعيد الرشيدي نائب مدير مكتب التربية والتعليم رصد والأخ ربيع علي سعيد الرشيدي وأولادهم واقاربهم ومحبيهم وكافة آل الرشيدي داخل الوطن وخارجه.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يجعل مستقره الفردوس الأعلى من الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الأسيفون: الأستاذ عادل أحمد شيخ الجردمي مدير مكتب التربية والتعليم م/ يافع رصد عبدالحكيم الصيعري مسؤول الإعلام التربوي رصد من عبدالحكيم الصيعري.