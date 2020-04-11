مدير مكتب الصحة بالمحفد يدعو مواطني المديرية تجنّب الإزدحام في الاماكن العامة بالأسواق للوقاية من فيروس كورونا

دعا مدير مكتب الصحة والسكان في مديرية المحفد بأبين الدكتور/محمد عاتق شملق جميع ابناء المديرية بأخذ الاحترازات الضرورية بعدم الإزدحام في الاماكن العامة بالاسواق وذلك تجنباً وإحترازاً للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وفي اتصال هاتفي “لعدن الغد” دعا عاتق جميع ابناء المحفد بعدم التجمعات في الاماكن المزدحمة العامة في سوق المدينة وكذا الاعراس، ووقف تبادل الزيارات والتقيد بالإرشادات التي يقدمها مكتب الصحة بالمديرية عبر التثقيف الصحي للمواطنين ،والمنظمات الداعمة لمجابهة هذا الوباء الخطير والوقاتل

ويقول مدير صحة المحفد اننا نٌمر بوضع حسّاس بعد اكتشاف حالة مؤكدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، داعياً المواطنين بعدم الاستهتار بهذا الوباء المستجد والخطير

كما ناشد جميع أعلاميي المديرية بالعمل كالفريق الواحد لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين ،واستمرار التثقيف الصحي عبر وسائل التواصل الإجتماعي ،وشرح خطورة هذا المرض الذي فتك بمعظم بلدان العالم