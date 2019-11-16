مدير مكتب الصحة يزور المرافق الصحية لمعالجة وباء الحميات الموسمية





نفذ مساء امس د. عبدالرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان زيارة تفقدية للمراكز الصحية المقدمة لخدمة معالجة وباء الحميات الموسمية في المدينة بالإضافة الى قسمي الطوارئ والحميات في مستشفى الثورة العام



حيث اطلع المدير على سير اداء المرافق وجودة الخدمات المقدمة للماصبين بالحمى الموسمية وحث العاملين على تقديم الخدمة اللائقة بالمواطن وكذلك طمأنة المصابين بأن الوباء يمكن الشفاء منه وليس كما يصور لهم في بعض الوسائل وخلال الزيارة لقسم الحميات في هيئة مستشفى الثورة العام شدد على العاملين الصحيين برفع الجاهزية والعمل على مدار الساعة حسب توجيهات الأخ محافظ المحافظة الاستاذ / نبيل شمسان ، منوها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لم يتواجد في مراكز استقبال المصابين بالحميات

وعلى ذات الصعيد وجه د. عبدالرحيم السامعي مدراء فروع مكتب الصحة في المديريات بعمل فحوصات الدم العام CBC مجانا للمصابين بالمحميات الى جانب فحوصات اشرطة حمى الضنك التي تقدم مجانا في المرافق الصحية المخصصة لمعالجة وباء الحميات الموسمية