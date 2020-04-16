“مدير مكتب الصناعة والتجارة بلحج يلتقي مدراء مكاتب التجارة وتجّار الجملة بالمحافظة”

التقى صباح اليوم الأربعاء 15إبريل 2020م الاستاذ/سفيان قاسم ثابت مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج بمدراء مكاتب التجارة،وعدد من تجّار الجملة بالمحافظة.

وفي الاجتماع ناقش مدير مكتب التجارة”سفيان ثابت”قضايا التموين،ودور رجال الأعمال في توفير المواد الاساسية وفقا لسد طلب السوق من ضمن الإجراءات الاحترازية في حال وصول فيروس كورونا اليمن.

وكرس اللقاء مناقشة اسعار المواد الغذائية المدعومة، واضافة وكلاء للمحافظة بخصوص توريد السنابل والبر المطحون إلى مديريات المحافظة،واضافة موردين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة،وتحريك النشاط،التجاري بالمحافظة. وتوقيف تلاعب الأسعار من قبل بعض الموردين.ومناقشة مواضيع آخرى .

كما ناقش اللقاء وضع إجراءات قانونية للتجار المتلاعبين في المديريات والمحتكرين لبعض المواد الغذائية الغير متوفرة بكثرة في الأسواق”قلة العرض وزيادة الطلب”.

كما طرح مدير مكتب التجارة بحالمين الأستاذ /علي علي البشيري عدة ملاحظات عن زيادة الأسعار في المنتجات المحلية والمعفية من الرسوم الضريبية!! متسائلا كيف يتم زيادة الأسعار في هذه المنتجات.

وأكد في مداخلاته على تشجيع المستثمرين وزيادة عدد الموردين للمواد الرئيسية لتغطية السوق وعدم احتكارها وكذا مناقشة المواضيع التي تهم حياة المواطن.

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