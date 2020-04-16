مدير مكتب النفط بالضالع ينفذ حملة نزول وتفتيش لعدد من محطات الوقود بالشعيب

الضالع(المندب نيوز)خاص

قام الاستاذ مستور محمد قائد المحلائي ، مدير عام مكتب النفط بمحافظة الضالع، بالنزول والتفتيش لعدد من محطات بيع المشتقات النفطية في مديرية الشعيب.

وأثناء النزول أوضح الاستاذ مستور محمد قائد مدير عام مكتب النفط بالمحافظة ، بأن حملة النزول والتفتيش تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع .

وأضاف المحلائي ، بأنه قام بالنزول لعدد من محطات بمديرية الشعيب ، واطلع على الأسعار التي يتم بها بيع المشتتقات النفطية للمواطنين ومدى التزام مالكي المحطات بالتسعيرة المعتمدة للبيع من قبل شركة النفط، مؤكدا بأنه سيواصل حملة النزول والتفتيش لجميع المحطات.

وأكد الأستاذ مستور ، أن الشركة حريصة كل الحرص على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأقل الأسعار والعمل على استقرار السوق المحلية ، محذرا مالكي المحطات من أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية على السعر المحدد والمعتمد من قبل شركة النفط ،وأن أي محطة تخالف التسعيرة المحددة وتقوم بالزيادة سيتم توقيفها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها وسيتم الرفع بجميع المحطات المخالفة لمحافظ المحافظة وإبلاغ الأجهزة الأمنية وقيادة الحزام الأمني بالضالع لضبط واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .