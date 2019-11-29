مدير مكتب تربية لودر في زيارة تفقديه لمدرسة عثمان بمنطقة ثرة

تفقد اليوم الخميس تاريخ28/نوفمبر/2019 مدير مكتب التربية الاخ الاستاذ القدير ناصر عوض موسى رائد, العملية التربوية والتعليمية في مدرسة عثمان بمنطقة ثرة

وفي هذه الزيارة ابدى عن ارتياحه لسير العملية التعليمية في المدرسة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدرسة نتيجة الضربة الجوية التي ادت الى تدميرها بالكامل بالإضافة الى معاناة الطلاب والمعلمين نتيجة سوء الاحوال الجوية من برد الشتاء وهطول الامطار نتيجة المنخفضات الجوية

كما استعرض مدير التربية بلودر توجيهات وكيل وزاره التربية لشؤون المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد عمر باسليم ببنا المدرسة التي مر على اكثر من خمس سنوات على تدميرها

هذا وقد شكرت ادارة مدرسة عثمان ممثله بمديرها الاستاذ عارف علي ناصر ووكيله الاستاذ القدير امين محمد مزاحم على جهود مدير التربية المخلصة التي تكللت بالنجاح وعلاقاته المستمرة بالدكتور وضاح المحوري التي افضت بمشيئة الله الى هذا الانجاز