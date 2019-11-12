مدير مكتب صحة المفلحي يستقبل وفد من مستشفى السلام لاطار تعزيز تبادل الخبرات الصحية

استقبل مدير الصحة والسكان بمديرية المفلحي في يافع يستقبل اليوم مدير مستشفى السلام د- عادل الميسري والدكتور احمد المطري نائب المدير وعبده الشرفي مشرف التغذية والاخت فاطمة احمد عبده مشرفة الصحة الانجابية والاخ محمد الديواني مشرف الصيانة في مستشفى السلام..

حيث تم الترحيب بهم من قبل مدير الصحة وكافه الموظفين في مستشفى المفلحي العام .

كما تطرق الوفد الزارئر من مستشفى السلام إلى مستشفى المفلحي سير العمل في المستشفى وماهي الخدمات التي يقدمها المستشفى وكذلك الصعوبات .

حيث قام الوفد بزيارة جميع الاقسام ومقابلة الموظفين والتعرف منهم عن سير العمل حيث قوبلت هذه الزيارة بارتياح من جميع العاملين ونامل ان تتكرر مثل هذه الزيارات من اجل تحسين جودة الخدمة والارتقاء بالخدمات الصحية .

وفي الاخير قدم مدير الصحة والسكان بمديرية المفلحي شكره وتقديره للجميع على هذه الزيارة.

*من محمد الدهرشي