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مدير مياه عدن م.فتحي السقاف يتفقد موقع مشروع مياه البساتين بمديرية دار سعد

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 34 دقيقة
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عدن (كريتر سكاي) خاص

تفقد الاخ المهندس فتحي علوي السقاف مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن ، الاربعاء الموافق 13/ 11/ 2019م ، موقع مشروع مياه منطقة البساتين بمديرية دار سعد محافظة عدن ، واضطلع على الموقع الذي سينفذ فيه مشروع المياه للمنطقة التي تعاني منذ زمن من نقص حاد في تموينات المياه ، حيث توجد هنالك بلوكات لا تصل المياه اليها نهائيا ، اضافة الى معاناة المواطنين في تلك المنطقة من طفح في المجاري المستمر ووجود اماكن ليس لديها شبكة صرف صحي ، و يبلغ عدد سكان تلك المنطقة نحو أربعين الف نسمة تقريبا .

الجدير بالذكر ان مشروع مياه البساتين يعد من المشاريع الحيوية التي تشرف عليها مؤسسة المياه بعدن ويعد مشروعا متكاملا بدءا من مصدر المياه ، حيث سيتم حفر 3 آبار مع توريد وتركيب منظومة ضخ للمياه من الآبار تعمل بالطاقة الشمسية ، وكذلك انشاء خطوط ضخ من الابار الى خزان المياه ، وإنشاء خزان إسمنتي عالي بارتفاع يصل الى 30 مترا ، وبسعة 1000 متر مكعب (مليون لتر)، وشبكة مياه رئيسية وفرعية للمنطقة كاملة .

كما وسيتم انشاء شبكة صرف صحي مكونة من خطوط رئيسية وفرعية وغرف تفتيش للمنطقة بأكملها ، بتمويل من المفوضية السامية للاجئين ، وبمساعدة جمعية الحكمة اليمانية في وضع الدراسات للخزان وشبكة الضخ والطاقة الشمسية ، وبتصميم كلا من هيئة الموارد المائية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن .

رافق مدير مياه عدن كلا من الاستاذ محمد جباري ، و المهندس محمد باخبيرة نائب مدير عام مؤسسة المياه لشؤون الصرف الصحي ، والاستاذ كامل الحمامي مدير المياه في المنطقة الثانية ، ومهندسي المفوضية السامية للاجئين ، والمقاولين المتقدمين لمناقصة المشروع .

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البساتين السقاف بمديرية دار سعد عدن مدير مشروع مفتحي موقع مياه يتفقد
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