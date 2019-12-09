مدير مياه عدن يكشف اسباب انقطاع الخدمة عن 4 مديريات

كشف مدير المؤسسة العامة للمياة بالعاصمة عدن م. فتحي السقاف اسباب انقطاعات في وصول المياة لمديريات خور مسكر والمعلا وصيرة والتواهي نتيجة خلل في محطة البرزخ الرئيسية في جبل حديد.

وقال السقاف ان نتيجة لهطول الأمطار فقد تشبع الكيبلات المغدية لمحطة البرزخ الرئيسية وذلك ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي منذ صباح امس.

وبشر السقاف مواطني المديريات الاربع عن تمكن الفرق الهندسية من اصلاح الخلل حيث يتم في هذه اللحظات تعبئة خزانات المحطة مشيرا الى ان المياة ستصل لمديرياتي المعلا وصيرة في الساعة الواحدة او الثانية بعد منتصف الليل فيما ستصل لمديريتي خورمكسر التواهي صباح الغد.