مدير هيئة مستشفى ابن سينا: لا ينبغي التهويل من كورونا في حضرموت

@ المكلا، نيوزيمن، عبدالله الشادلي:

السياسية

2020-04-10 20:58:59

أكد الدكتور العبد ربيع باموسى، المدير العام لهيئة مستشفى ابن سينا، أن فيروس كورونا ليس بالأمر الجلل، ولا ينبغي التهويل من كثرة ما يُسمع عنه حاليا.

وقال باموسى، في تصريح لنيوزيمن: إن “خطر الإصابة بالفيروس يتفاوت بين الناس، وقد لا يكون قاتلا، لا سيما في المناطق التي تمتاز بالحرارة”.

وأضاف: “الحجر الصحي لا ينبغي التخوف منه، وهو لصالح المريض أو المشتبه به، ولصالح المجتمع. وهو عبارة عن تنفس صناعي لمن يحتاج، والخدمة التي تشمل الكشف مكلفة، نقدمها للنزلاء بالمجان بدعم من منظمة الصحة”.

وتابع باموسى: “أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري هم فقط الأكثر عرضة من غيرهم، مع ذلك الالتزام بالبقاء في المنزل سيجنب الناس كل سوء بمشيئة الله”.

واستطرد قائلا: “أهم طرق الوقاية من الوباء المستجد، هي الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف في مراعاة جانب النظافة؛ لأنها السبيل للخلاص من كل الأوبئة وليس كورونا فقط”.

وأوضح الدكتور باموسى، أنه ليس بالضرورة استخدام أدوات السلامة كالكمامات فقط للوقاية، فالتلثم بالعمامة من الحلول الجيدة إن لم تتوافر الأدوات المتعارف عليها.

واختتم المدير العام لهيئة مستشفى ابن سينا حديثه مع “نيوزيمن“ بالقول: “رسالتي للجميع التقليل من الخروج من المنزل حاليا، لنتمكن من استيعاب أي حالات إن وجدت، لا سمح الله؛ لأن العدد القليل من السهل السيطرة عليه، لذا ساعدونا قدر الإمكان”.