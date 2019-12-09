مدير وحدة النازحين بحضرموت يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدن

التقى مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بحضرموت الاستاذ عمر علي مكارم مساء الأحد 8 ديسمبر 2019 السيد رينيه مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية (الاوتشا) بعدن.

وفي اللقاء الذي عقد بمدينة المكلا بحضور الأستاذ نيازي سلمان منسق مكتب الأوتشا بمحور حضرموت تحدث مكارم عن دورة الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة و المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية.

و أشاد مكارم بالدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر منسق المكتب بالمحافظة في إطار دعم العمليات الإنسانية ، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون مع الاوتشا نحو مزيد من الكفاءة والفاعلية في التدخلات الإنسانية المقدمة للنازحين داعياً الى زيادة المشاريع التي تستهدف المجتمعات المستضيفة للنازحين.

وأكد مكارم أن الوحدة في إطار شراكة دائمة مع مفوضية اللاجئين لإدارة مخيمات النازحين وعملية تسجيل والتحقق من اعداد النازحين في المحافظة .

من جانبه أشاد السيد رينيه بتعاون وحدة النازحين بمحافظة حضرموت وتسهيل عمل المنظمات الانسانية مؤكداً على أهمية العمل مع الوحدة التنفيذية وأنها تمثل خط استراتيجي للاوتشا وجميع المنظمات الدولية لما تمثله من دور لمتابعة احتياجات النازحين ؛ مؤكدا ان هذا اللقاء يعد الاول له مع جهة إنسانية في حضرموت يعتبر خطوة جيدة لمعرفة الوضع الإنساني للنازحين في حضرموت ، مثمنا في الوقت نفسه الأهمية القصوى للتنسيق مع فرع الاوتشا بمحور حضرموت فيما يخص بيانات النازحين ورصد التدخلات الإنسانية التي تنفذ للنازحين في المحافظة .

وأكد السيد رينيه على أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالجمهورية اليمنية لتنسيق الخدمات التي تقدم للنازحين من إدارة للمخيمات ومتابعة احتياجاتهم مع المنظمات الدولية.