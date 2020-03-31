المشهد العربي

مد إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية لـ15 أبريل

31 مارس، 2020
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قررت لجنة مواجهة فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين، بدءا من مطلع أبريل المقبل.

وتابعت، خلال اجتماع، اليوم الاثنين، تجهيز المنافذ البرية والبحرية والجوية بوسائل الفحص السريع لفيروس كورونا، وتجهيز مراكز العزل والحجر الصحي في المحافظات.

وأعلنت تأهيل كادر طبي للعمل في المنافذ ومراكز العزل والحجر الصحي، وتوفير تحاليل مخبرية للفحص السريع وتوزيعها على المنافذ الجوية والبرية.

وقررت تشديد إجراءات السلامة والحجر الصحي، وتخصيص موازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي.

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أبريل إغلاق الجوية المنافذ لـ15 مد والبحرية والبرية

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