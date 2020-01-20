مذبحة مأرب.. اتهام لـ”الإخوان” باستدراج الجنوبيين إلى “فخ”

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-01-19 20:40:12

أطلق الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، الأحد، دعوة إلى الجنوبيين المنخرطين في قوات حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، إلى العودة لمنازلهم، مؤكداً أن “الشرعية لا تريد هزيمة الحوثي”.

وجاءت دعوة اليافعي، بعد أقل من يوم واحد فقط، على مقتل أكثر من 90 جندياً وإصابة نحو 150 آخرين، بهجوم مزدوج شنته ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات الملغومة، على معسكر للجيش بمدينة مأرب شرقي صنعاء.

وقال الإعلامي عادل اليافعي على حسابه في تويتر، “أبناء الجنوب استنزفت أرواحهم لهدف لا ناقة لهم ولا جمل بعد انكشاف حقيقة الشرعية التي لا تريد هزيمة الحوثي وهي قادرة”.

وأضاف: “ومن هنا نقول لكل جنوبي في جيش الشرعية، عد لأهلك وأولادك وأسرتك فحياتك أغلى من الراتب الحقير الذي يعطونك، ودعهم فإنهم يستثمرون الحرب لحساباتهم”.

وكانت صحيفة اليوم الثامن الإلكترونية، قد اتهمت ما وصفتها “خلية إخوانية بالتخطيط لاستهداف معسكر قوة جنوبية بمأرب”.

وقالت الصحيفة إنه “منذ أكثر من أسبوع، كان الجنود الذين تم تجميعهم من أبين وشبوة للتدريب في معسكر الاستقبال بمأرب، يشعرون بالخوف الشديد، عبر بعضهم لذويهم أن الحركة ليلاً في المعسكر تثير مخاوفهم، مركبات عسكرية تدخل المعسكر بسرعة جنونية ثم تغادر مخلفة خلفها أعمدة من الأتربة”.

وأضافت، “يبعد المعسكر عن جبل هيلان الذي يسيطر عليه الحوثيون بأقل من 18 كيلو مترا فقط”.

ووفقا لـ”اليوم الثامن”، فإن المجندين الجدد، تم تجميعهم بدعوى أنهم سيذهبون للتمترس في الحدود اليمنية مع السعودية، وأنهم سيتحصلون على مرتبات بالعملة السعودية، كانت أحلامهم كبيرة، ولكن بعد وصولهم إلى مأرب اكتشفوا أنهم وقعوا في الفخ.

ونقلت عن أحد الذين غادروا المعسكر قبل نحو أسبوع قوله “أخبرونا أن الراتب سيكون ثلاثة آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى مصروف يومي، وأن المعسكر سيكون في داخل الأراضي السعودية، وسيتم منحهم بطائق تمكنهم من الدخول إلى داخل أراضي المملكة”.