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مراجعات مرتقبة لكل عقود الاستثمار الزراعي بالسودان

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الزراعة
الزراعة

السودان اليوم :

كشف وكيل وزارة الزراعة والغابات عبد القادر تركاوي، عن مراجعات مرتقبة لكل عقود الاستثمار الزراعي مع وزارة العدل، وهدد بنزع الأراضي غير المستغلة أو التي لا تتوافق مع أهداف الدولة.

وأعلن تركاوي في تصريحات محدودة أمس، عن خطة لوقف استيراد القمح بالتوسع في الزراعة محلياً، وقلل من جدوى الاستثمارات التي تصدر إنتاجها للخارج في ذات الوقت الذي تستورد فيه البلاد نفس المحصول مثل القمح، وأعلن عن مشاورات مع بنك السودان المركزي والبنك الزراعي لزيادة تمويل مزارعي القمح بمشروع الجزيرة إلى (200) ألف جنيه، لأنه محصول استراتيجي أول، وقطع بإيقاف استيراد القمح في القريب العاجل، وتساءل “كيف نستورد قمحاً ونحن دولة زراعية؟

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الاستثمار الزراعي بالسودان عقود لكل مراجعات مرتقبة
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