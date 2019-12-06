“مراسلون بلا حدود” تدين حظر ميليشيا الإصلاح لـ”الشارع” بتعز

@ نيوزيمن، ترجمة خاصة:

السياسية

2019-12-06 20:49:37

دانت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية حظر ميليشيا حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، توزيع صحيفة “الشارع” المستقلة في مدينة تعز، وسط البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان لها، ترجمه “نيوزيمن”، إن “هذه الرقابة على واحدة من وسائل الإعلام المستقلة غير مقبولة”.

وجاء في بيان المنظمة: “بعد عدة أيام من التهديدات المتكررة، صادرت مليشيات الإصلاح نسخا من صحيفة الشارع في تعز وحظرت توزيعها في المدينة”.

وبحسب البيان: “كان رجال مليشيا الإصلاح قد اختطفوا بالفعل موزع الصحيفة، زكريا حسن ياسر، وسائقه، في 25 نوفمبر، وتم إطلاق سراحهما في اليوم التالي تحت ضغط من نقابة الصحفيين اليمنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقال رئيس تحرير الصحيفة نائف حسان، إنه في الأيام التي تلت إطلاق سراحهما، حاول مسلحون يعرّفون أنفسهم بأنهم ضباط أمن محليون منع توزيع الصحيفة عن طريق التهديد بإحراق المكتبات والأكشاك التي ستقدم على بيع الصحيفة.

وقالت سابرينا بنوي، رئيس مكتب “مراسلون بلا حدود” في الشرق الأوسط: “يجب أن تتوقف مليشيا الإصلاح على الفور عن التدخل في توزيع صحيفة “الشارع” ومنع تداول الأخبار والمعلومات”، مضيفة “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على العمل بحرية ويجب أن يتمتع القراء بوصول غير مقيد إلى تقارير متنوعة ومستقلة”.

وقالت المنظمة “نشرت صحيفة الشارع في كثير من الأحيان تقارير عن الفساد بين الزعماء المحليين، وبدأت سلسلة من التحقيقات حول كبار المسؤولين في الإصلاح”.

واحتلت اليمن المرتبة 168 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019 وفق التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.