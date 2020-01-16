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مرافق سابق لرئيس الانتقالي: الزبيدي لن يستطيع إعادة دولة الجنوب لأنه لم يستطع إدارة من حوله

16 يناير، 2020
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قال أحد جنود الحراسة الشخصية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي إن الأخير لن يستطيع استعادة دولة الجنوب لأنه لم يوفق في إدارة الدائرة المحيطة له بشكل جيد.

صلاح اليافعي الملقب بأبو الرجال وهو أحد المرافقين السابقين لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قال إن أمورا كان يجهلها اتضحت له مؤخراً، مشيراً إلى أن الأشخاص المقربين منه لا يستمعون له، وأردف اليافعي بالقول إن المقربين من الزُبيدي لفقوا تهما لمناوئين وصرفوا أموالا كثيرة لأشخاص بغرض الترويج لما قال إنها أكاذيب للتقرب من الزُبيدي.

وقال اليافعي إن علاقة الزُبيدي ببعض من أقاربه لم تكن جيدة، وبحسب اليافعي الذي تحدث بلسان عيدروس الزُبيدي فإن هناك حساسية تسود بينه وبين بعض ابناء عمومته وقبيلته.

وكان اليافعي يتحدث من المملكة المتحدة التي استقر فيها مؤخرًا بعد مغادرته مدينة عدن جنوبي البلاد عبر مقطع فيديو تم تداوله منذ مساء أمس، وقال إنه يحزنه أن يقود الجنوب شخص مثل الزُبيدي لم يستطيع التحكم بالدائرة المحيطة به.

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