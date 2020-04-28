عدن الغد

مرض مجهول يتسبب بوفاة العشرات بعدن وتخوف من كورونا

28 أبريل، 2020
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مرض مجهول يتسبب بوفاة العشرات بعدن وتخوف من كورونا

تسبب مرض مجهول بمدينة عدن بوفاة عشرات الأشخاص.
وقال مصدر طبي لصحيفة “عدن الغد” ان مرض مجهول انتشر بشكل سريع بين سكان مدينة عدن دون ان يتم تشخيصه، تسبب بوفاة وإصابة مئات الأشخاص.
وأضاف المصدر ان المرض، يسبب للمصاب به ضيق تنفس، والتهاب رئوي حاد.
وأشار ان وفيات المرض في تزايد، ولم يستبعد ان يكون وباء كورونا، نظرا لعدم تواجد اجهزة فحص في المستشفيات الحكومية والخاصة، حسب المصدر.
ويعاني القطاع الصحي في عدن والمحافظات المحررة من تدهور حاد.

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