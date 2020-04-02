مركزي عدن يسحب 127 مليون دولار من الوديعة السعودية



عدن تايم / خاص

اعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 127 مليون دولار، (مائة وسبعه وعشرون مليون دولار) لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة ارجاء الوطن.

وعليه يهيب البنك المركزي بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.

يذكر ان الوديعة السعودية البالغة نحو ملياري دولار شارفت على الانتهاء وفقا لخبراء اقتصاديين كانوا قد حذروا من استنفاذ ما تبقى من الوديعة خلال الشهرين القادمين وهو الامر الذي سيؤثر على العملة المحلية.