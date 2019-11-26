عدن الغد

مركز الأطراف الصناعية بعدن يكرم مسؤولة حماية الطفولة بمنظمة الطفولة اليونسيف

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 34 دقيقة
2 أقل من دقيقة
مركز الأطراف الصناعية بعدن يكرم مسؤولة حماية الطفولة بمنظمة الطفولة اليونسيف

كرم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظة عدن اليوم مسؤولة حماية الطفولة بمنظمة اليونيسيف فتحية حسن تقديراً لدورها الريادي في دعم المركز  خلال الفترة الماضية.  
وقال مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي عبدالله القيسي ” أن  عملية التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لمسؤلة حماية الطفولة بمنظمة اليونيسيف فتحية حسن التي كان لها دور فاعل بدعم المركز وتشجيعه على تقديم الخدمات الطبية والمتمثلة بتركيب الأطراف العلاج الطبيعي للجرحى وضحايا الألغام وفي المقدمة الأطفال الذين وصل عددهم إلى 400 طفل تم تركيب لهم  أطراف صناعية بدعم من منظمة اليونيسيف. 
وتخلل الحفل الذي أقيم بمناسبة  باليوم العالمي للطفولة والمتزامن مع الذكرى السنوية الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل ،  بحضور عدد من الأطفال وذويهم وقيادة منظمات المجتمع المدني والأطفال – العديد من الفقرات الفنية والغنائية المعبرة عن الفرحة بالمناسبة.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الأطراف الصناعية الطفولة اليونسيف بعدن بمنظمة حماية مركز مسؤولة يكرم
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الجعدي وتقف أمام آخر التحضيرات لفعالية 30 نوفمبر

الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الجعدي وتقف أمام آخر التحضيرات لفعالية 30 نوفمبر

منذ ساعة واحدة
Photo of عدن.. تواصل الزحام في مصلحة الهجرة والجوازات بعد استئناف عملها

عدن.. تواصل الزحام في مصلحة الهجرة والجوازات بعد استئناف عملها

منذ ساعتين
Photo of اللواء احمد تركي والدكتور الزعوري يحضران الحفل التكريمي للطلاب أوائل المديريات في الثانوية العامة بلحج

اللواء احمد تركي والدكتور الزعوري يحضران الحفل التكريمي للطلاب أوائل المديريات في الثانوية العامة بلحج

منذ 3 ساعات
Photo of مغتربو الجنوب يكرمون القائد كمال الحالمي لجهوده في تثبيت دعائم الأمن بالعاصمة عدن

مغتربو الجنوب يكرمون القائد كمال الحالمي لجهوده في تثبيت دعائم الأمن بالعاصمة عدن

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق