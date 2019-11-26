مركز الأطراف الصناعية بعدن يكرم مسؤولة حماية الطفولة بمنظمة الطفولة اليونسيف

كرم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظة عدن اليوم مسؤولة حماية الطفولة بمنظمة اليونيسيف فتحية حسن تقديراً لدورها الريادي في دعم المركز خلال الفترة الماضية.

وقال مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي عبدالله القيسي ” أن عملية التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لمسؤلة حماية الطفولة بمنظمة اليونيسيف فتحية حسن التي كان لها دور فاعل بدعم المركز وتشجيعه على تقديم الخدمات الطبية والمتمثلة بتركيب الأطراف العلاج الطبيعي للجرحى وضحايا الألغام وفي المقدمة الأطفال الذين وصل عددهم إلى 400 طفل تم تركيب لهم أطراف صناعية بدعم من منظمة اليونيسيف.

وتخلل الحفل الذي أقيم بمناسبة باليوم العالمي للطفولة والمتزامن مع الذكرى السنوية الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل ، بحضور عدد من الأطفال وذويهم وقيادة منظمات المجتمع المدني والأطفال – العديد من الفقرات الفنية والغنائية المعبرة عن الفرحة بالمناسبة.