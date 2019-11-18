مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين في هذه المحافظات

في تحذير هو الأول من نوعه منذ بدء انخفاض درجات الحرارة، نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين بالمرتفعات الجبلية من أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحذر المركز في نشرته الجوية اليوم سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز، إب، المحويت، حجة وريمة من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية الضباب.

كما نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى أن الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحو وبارد أثناء الليل والصباح الباكر وصحو إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية والغربية، مع تشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات تعز، إب، المحويت، حجة وريمة.

وذكر أن الطقس بالمناطق الصحراوية صحو وبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، مع تشكل السحب المنخفضة نهاراً على أجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.

ووفقا للأرصاد، فإن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، فيما الأجواء بالسواحل الجنوبية والشرقية غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 22 عقدة.

ولفت المركز إلى أن الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 18 عقدة.