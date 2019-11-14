مركز التدريب في شركة النفط بعدن يختتم دورة “حل المشكلات بطرق ابداعية واتخاذ القرار”

اختتم صباح اليوم الخميس مركز التدريب والتأهيل في شركة النفط بعدن دورة تدريبية بعنوان حل المشكلات بطرق إبداعية واتخاذ القرار.

وفي ختام الدورة أكد المهندس فضل منصور نائب مدير عام شركة النفط بعدن أن هذه الدورة تعد تنشيطا للموظف واكسابه مهارات جديدة تمكنه من تجاوز العراقيل التي تواجه.

وحث المهندس فضل منصور المتدربين في الدورة على تطبيق كل ما تعلموه في الجانب العملي.

من جانبها اكدت الاخت بلقيس قادري نائب مدير مركز التدريب والتأهيل نجاح الدورة بعد استكمال تحقيق أهدافها خلال وقت تنفيذها.

وقدمت شكرها لقيادة شركة النفط بعدن ممثلة بمديرها العا الأستاذة انتصار عبدالله العراشة على اهتمامها بالموظفين ودعمها لجهود مركز التدريب والتأهيل.

وخلال الحفل ألقى الدكتور عبدالله قائد هويدي رئيس مجلس تنسيق نقابات شركة النفط كلمة أكد فيها النجاح الكبير الذي تحققه الدورة التدريبية في رفع مستوى مهارات الموظفين.

وهنئ هويدي المتدربين باختتام الدورة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق خلال حياتهم العملية.

وكانت الدورة التدريبية قد انطلقت يوم الأحد الماضي واستهدفت ١٨ متدربا من موظفي شركة النفط بعدن على مدة خمسة أيام وبواقع ساعتين في اليوم.

وقام بتدريب هذه الدورة المدربة رنا كمال تحت إشراف مركز التدريب والتأهيل بشركة النفط بعدن.