مركز الخنساء لتعليم القرآن الكريم يحتفل بتخرج 35 حافظة في محافظة الضالع



أقيم اليوم السبت حفل تخرج للدفعة السابعة لحافظات القران الكريم بعدد (35) حافظة بمركز الخنساء ،النسوي لتحفيظ القران الكريم وعلومه بمدينة قعطبة في محافظة الضالع.

وفي الحفل الذي اقيم في ساحة مدرسة عائشة القيت العديد من الاناشيد لفرقة زهور الخنساء.

و قالت مديرة مركز الخنساء الأستاذة اروى العولقي ” إن المركز يواصل دوره في تعاهد القرآن وحفظه”.

واوضحت أن مركز الخنساء خرج حتى الآن خلال 15عاما من الأداء أكثر من (200)حافظة.

فيما تدرس في المركز وفروعه (650) طالبة و 35 مدرسة يعملن على تعليم القرآن الكريم بالمركز.

ويعد مركز الخنساء لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم من المراكز المشهورة والرائدة في اليمن

