مركز الشيخ محمد للتواصل الحضاري – معلومات عامة

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مركز الشيخ محمد للتواصل الحضاري هو منظمة غير ربحية رائدة في الإمارات، تُنظيم عدد مهول ومتنوع من الأنشطة والفعاليات الهادفة لتنمية الوعي عن حضارة وتاريخ الإمارات لدى زوار الإمارات ولدى المهتمين بثقافتها من مختلف أرجاء العالم، حيث يوفر المركز مرشدين مختصين لتنظيم هذه الفعاليات والأنشطة على أعلى مستوى من الجودة لتقديم لإفادة المستفيدين من خدماته وإمتاعهم في الوقت نفسه، سواءً من المتواجدين في الإمارات أو من المستضيفين لفاعليات المركز وأنشطته في أي من الدول. وبفضل تألق دور هذا المركز على المستويين المحلي الإماراتي والمستوى العالمي، فقد جهز موسوعة المقالة الراهنة مساهمةً منه في تنمية الوعي عنه وعن دوره الثقافي الريادي.

مركز الشيخ محمد للتواصل الحضاري

معلومات

أُسس سنة 1998 م وذلك بهدف المساهمة في تنمية وعي زوار الإمارات على ثقافتها وعاداتها.

يعود الفضل في تأسيسه إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يُنظم المركز عدد كبير من الفعاليات المميزة كزيارات المساجد والمعالم التراثية برفقة مُرشدين سياحيين.

يُقدم دورات تعليمية تفاعلية للغة العربية وذلك لمختلف المراحل العمرية.

يتسم المركز بتصميمه المميز، فهو بيت أثري به برج رياح رُمم في منطقة حي الفهيدي الأثري.

يُتيح لزواره الفرصة لتذوق أشهى أطباق المطبخ الإماراتي التقليدي.

مفروش بسجاجيد مصُممة على التراث الإماراتي التقليدي وموزع عليها وسائد تمامًا مثل أماكن الضيافة في المنازل الإمارتية التقليدية.

يُتيح الفرصة لزواره لطرح كافة الأسئلة التي تدور في ذهنهم عن تاريخ الإمارات وثقافتها، ويُجيب على هذه الأسئلة مُختصين وذلك لأن المركز يتخذ من عبارة ( العقول المفتوحة، الأبواب المفتوحة) شعارًا له.

الأنشطة

تنمية الوعي عن المطبخ الإماراتي، حيث يُقدم وجبة إفطار تقليدية أسبوعيًا كل إثنين وأربعاء في تمام الساعة 10 صباحًا، ووجبة غداء كل أسبوع من الإثنين حتى الخميس الساعة 1 ظهرًا، والعشاء كل يوم ثلاثاء الساعة 7 مساءً. وتتوفر أهم التفاصيل عن ذلك على الرابط التالي: (تذوق)، ومن الجدير بالذكر أن المركز يُقدم وجبات في أوقات خاصة ويتبعها فقرة متاحة لطرح الأسئلة من الزوار، ويُمكن معرفة أهم التفاصيل عن ذلك بالتواصل مع المركز إلكترونيًا عبر الإلكتروني التالي: [email protected]

تنظيم الزيارات للمعالم التراثية والمساجد وذلك في جولات مُدة كل منها 1 1/2 ساعة، في يوم السبت الساعة 9 صباحًا، و السبت، والثلاثاء، والخميس الساعة 10:30 صباحًا. ويُمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن ذلك بقراءة المعلومات المُستعرضة هنا. يجدر بنا عند التحدث عن ذلك الإشارة إلى أنه المركز يُتيح إمكانية تنظيم زيارات خاصة لا يقل عدد المشاركين في كل منها عن 10، ولحجز هذا النوع من الزيارات يجب التواصل مع المركز مُسبقًا وفق الطريقة الموضحة هنا.

تنظيم جولات استكشافية لحي الفهيدي التاريخي بشتى معالمه المميزة، ويُتاح ذلك في الفترة الممتدة بين بداية شهر نوفمبر ونهاية شهر مارس، ويتطلب حجز زيارة خاصة تكوين مجموعة تتكون من 10 أفراد على الأقل، مع ضرورة الحجز المُسبق تبعًا للمعلومات الموضحة هنا.

تنظيم زيارات لمسجد الجميرا يوميًا عدا الجمعة وذلك من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا، ويتطلب ذلك الوصول 1/2 ساعة قبل موعد الزيارة. ويستعرض المركز أدق المعلومات عن هذه الزيارة هنا.

تنظيم أنشطة تفاعلية ثقافية في شتى أنواع المراكز التعليمية في جميع أنحاء العالم، وعلى أي من المؤسسات الراغبة في الاستفادة من خدمات المركز المُتعلقة بذلك التواصل مع المركز عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

تنظيم أنشطة ترفيهية لتنمية الوعي عن البيئة الصحراوية وذلك كل يوم سبت من 12 إلى 12:30 ظهرًا، وعلى المدار الفترة الممتدة من الأحد إلى الثلاثاء من 2:30: 3 عصرًا؛ ويومي الإثنين والأربعاء من 11:30: 12 ظهرًا، ومن 2:30: 3 مساءً. ويوفر المركز كافة التفاصيل عن ذلك هنا. وبالنسبة للمهتمين بالطيور التي تقطن في الإمارات فإن المركز يُتيح الفرصة للتعرف على هذه الطيور والتعرف عليها عن قرب لمدة تصل إلى 150 دقيقة في الزيارة الواحدة، كما أنه يوضح جميع المعلومات عن هذا النشاط على الرابط التالي: (طيور).

تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة، ويمكن معرفة شتى المعلومات عن هذا عبر إرسال رسالة إلكترونية إلى الرابط اللاحق: [email protected]