مركز العزل لفيروس كورونا يستقبل حالات بسيئون

استقبل مركز العزل الاحترازي بهيئة مستشفى سيئون العام، أمس الجمعة، عدداً من الحالات لفحص أعراض كورونا.

وكان من بين الزائرين للمركز جنود من النخبة الحضرمية التابعين للمنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت من أبناء مدينة سيئون المتمركزين خلال الأسابيع الماضية في نقاط التفتيش على طول الطريق الرابط لميناء الشحر، إضافة لعدد من العاملين داخل الميناء.

وجاءت استجابة الزائرين للمركز تطوعاً بعد مناشدات أطلقها مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء بضرورة توجه أفراد النخبة الحضرمية المرابطين في طريق الشحر وبداخل الميناء، إضافة للعاملين فيه لأقرب مركز للفحص من أعراض كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه الأطباء في المركز الزائرين بضرورة المكوث بداخل المنازل لمدة 14 يوماً للوقاية الشخصية والمجتمعية من أضرار فيروس كورونا في حال ظهورها إيجاباً.

يذكر أن أول حالة إصابة بالوباء ظهرت في ميناء الشحر وأعلنت أمس، مرجحة السلطات الحكومية في المحافظة أن تكون العدوى انتقلت عن طريق النشاط البحري في الميناء.

وشهدت عموم مديريات المحافظة حظراً للتجوال، أمس الجمعة، وامتد حتى صباح السبت، شلت فيه حركة المواصلات وتنقل المواطنين كإجراء احترازي لمجابهة انتشار وباء كورونا.