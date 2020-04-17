عدن تايم

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع السلال الغذائية للمستفيدين بسيحوت في المهرة

17 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عصر اليوم الخميس دفعة جديدة من السلال الغذائية لأهالي مديرية سيحوت ضمن مشروع برنامج رمضان لهذا العام.

وأشار ممثل شبكة نماء الأستاذ مبارك مبروك إلى أن هذا المشروع يأتي باكورة لمشروع رمضان الذي انطلق من سيحوت وسيشمل عموم مديريات محافظة المهرة دعماً من مركز الملك سلمان للإغاثة وستسفيد منه مئات الأسرة المستهدفة.

من جانبه ثمن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم مثل هذه مشاريع الخيرية والأعمال الإنسانية ، شاكراً حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على وقفتهم و مساندتهم للمهرة بشكل خاص واليمن بشكل عام.

حضر عملية التدشين الاخوة طاهر عبداللاه بن عويض رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمحلي سيحوت وسعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية وسالم السقاف منسق الإغاثة بمركز الملك سلمان بالمهرة ومندوب عن التحالف وعدد من المستفيدين.

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