عدن الغد

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

13 يناير، 2020
0
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

 
 
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.
وجرى خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2020م ضخ 262,745 لتر مياه صحية للحزانات، وضخ 348,635 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإصحاح البيئي الخانق الملك المياه بحريب تنفيذ سلمان في للإغاثة مخيم مركز مشروع نهم يواصل

إقرا أيضا

Photo of البسط على الرصيف بخور مكسر

البسط على الرصيف بخور مكسر

13 يناير، 2020
Photo of الماجستير بامتياز للطالب فتحي مهدي عزيبان من جامعة عدن

الماجستير بامتياز للطالب فتحي مهدي عزيبان من جامعة عدن

13 يناير، 2020
Photo of جموع غفيرة تشيع العقيد عبدالسلام الاصهب بالضالع

جموع غفيرة تشيع العقيد عبدالسلام الاصهب بالضالع

13 يناير، 2020
Photo of الدكتوراه بإمتياز للباحثة جوهرة سالم الهواري

الدكتوراه بإمتياز للباحثة جوهرة سالم الهواري

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق