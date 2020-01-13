مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم





واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2020م ضخ 262,745 لتر مياه صحية للحزانات، وضخ 348,635 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.