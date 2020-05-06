مركز الملك سلمان يدشن تسليم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمكافحة كورونا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،تسليم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة بمدينة سيئون بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ،على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وأشار الوكيل الكثيري إلى أن الدفعة تأتي امتداداً لمساهمات الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان في مساندة جهود السلطات المحلية في مجابهة جائحة كورونا في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

بدوه أوضح مدير مركز الملك سلمان باليمن عبدالرحمن الصيعري ، بأن المساعدات الطبية سيتم توزيعها على المراكز الطبية بمختلف المحافظات.

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