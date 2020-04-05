المندب نيوز

مركز الملك سلمان يدشن توزيع السلال الغذائية بمديريات محافظة المهرة

5 أبريل، 2020
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مركز الملك سلمان يدشن توزيع السلال الغذائية بمديريات محافظة المهرة

المهرة (المندب نيوز)خاص

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، عملية توزيع السلال الغذائية في محافظة المهرة ، ضمن جهود المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة المواطنين.

حيث وزع المركز عبر مكتبه بالمحافطة ، كمية من السلال الغذائية بمديرية حات تحتوي على مواد غذائية متنوعة ، استفاد منها عشرات الأفراد في مناطق مختلفة من المديرية.

وسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة عملية التوزيع في مديريات الغيضة وحصوين وبقية مديريات المحافظة بالتنسيق مع السلطات المحلية وفق خطة المركز وآليته المتبعة بهذا الشأن.

من جانبهم تقدم المستفيدون من هذه المساعدات الغذائية بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ومركز الملك سلمان للإغاثة على وقوفهم ودعمهم الدائم في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني.

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