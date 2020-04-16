عدن تايم

مركز الملك سلمان يدشن حملة اغاثية عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في مأرب

16 أبريل، 2020
0

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في محافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وتتضمن الحملة توزيع 1,000 سلة غذائية، و350 خيمة، و2100 بطانية و700 بساط ، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية وملابس، يستفيد منها نحو 2100 فرد.

وثمّن مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة بمأرب عبدالخالق مسلم تدخلات المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في إغاثة المتضررين وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في توزيع المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة السيول.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اغاثية السيول الملك حملة سلمان عاجلة في كوارث للمتضررين مأرب مركز من يدشن

إقرا أيضا

Photo of احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الخميس

احدث احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الخميس

16 أبريل، 2020
Photo of مسؤول بالصليب الاحمر الدولي يوضح حقيقة اجلاء موظفيه من عدن

مسؤول بالصليب الاحمر الدولي يوضح حقيقة اجلاء موظفيه من عدن

16 أبريل، 2020
Photo of سيول مأرب اليمنية تتسبب في مصرع واصابة اكثر من 100 نازح

سيول مأرب اليمنية تتسبب في مصرع واصابة اكثر من 100 نازح

16 أبريل، 2020
Photo of الداخلية تبدأ صرف مرتبات شهرين

الداخلية تبدأ صرف مرتبات شهرين

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق