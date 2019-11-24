مركز الملك سلمان يدعم القطاع الصحي في تعز بـ300 صنف من الادوية

وصلت الى محافظة تعز خمس شاحنات تقل 300 صنف نوعي من الأدوية والمستلزمات الطبية المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى تزن 80 طنًا، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتعزيز قدرات القطاع الصحي في تعز بمرحلته الثالثة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد نفذ العديد من البرامج والمشاريع الطبية والصحية في تعز، حيث دعم مستشفى الثورة بتعز بالتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب تجهيز قسم العظام بالكامل (المرحلة الأولى) بأكثر من 3 ملايين دولار ، وقدم الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية للمستشفى الجمهوري والمراكز الأشد احتياجًا بتعز، كما قام بتعويض محاليل الغسيل الكلوي لمستشفى الثورة بعد السطو المسلح على الشاحنات التي تحمل المحاليل من قبل جماعة الحوثي.