مركز الملك سلمان يدعم صحة الجوف بأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية





الرياض «الأيام» واس :







تسلم مكتب وزارة الصحة بمحافظة الجوف اليمنية أجهزة الغسيل الكلوي و أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي أن شحنة الأدوية المقدمة من المركز تأتي ضمن برنامج أعمال المساعدة لأبناء محافظة الجوف كتجسيد أخوي على حرص قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد في دعم أبناء الشعب اليمني بجميع المجالات وخصوصا القطاع الصحي، مشيرا إلى أن هذه الشحنة ستعمل بمشيئة الله على تخفيف معاناة المرضى خصوصا مرضى الفشل الكلوي.​



