المشهد اليمني

مركز الملك سلمان يستهدف آلاف الأسر اليمنية بـ 20 ألف أضحية

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 27 ثانية
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المشهد اليمني

يستهدف مركز الملك سلمان آلاف الأسر اليمنية بتوزيع نحو 20 ألف ذبيحة في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت “عكاظ” السعودية، إن 11 شاحنة كبيرة تحمل 20 ألف أضحية عبرت منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 25 أكتوبر 2019 إلى 31 أكتوبر 2019، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف محافظات حجة والجوف والمهرة وشبوة ومأرب وصنعاء وأبين والمخا وعدن ولحج.

بالتزامن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وجرى توزيع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 فرد، كما تم توزيع 477 سلة غذائية للنازحين في مخيم الجشة في مديرية الخوخة في الحديدة، استفاد منها 2862 نازحا.

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المشهد اليمني

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