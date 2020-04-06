مركز الملك سلمان ينفذ عددًا من البرامج الصحية لأسر الأيتام في اليمن

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من البرامج الصحية والوقائية في عدن ومارب والساحل الغربي، ضمن مشروع “بذرة أمان” لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في مناطق النزاع.

وأوضحت مديرة المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، الأستاذة إيمان الزبيري أن تنفيذ الأنشطة الصحية يأتي تزامنا مع العالمي لليتيم الذي يصادف 5 إبريل، والوضع الذي يمر به العالم من جائحة كورونا، وذلك بهدف حماية الأيتام وأسرهم صحيًا.

وأضافت الزبيري أنه تم تسليم جميع الأسر المستهدفة حقائب نظافة متكاملة لشهري إبريل ومايو، تحتوي على المستلزمات المحددة ضمن معايير منظمة الصحة العالمية وكلستر المياه والإصحاح البيئي.

وأشارت مديرة المشروع إلى إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع الأيتام المستهدفين في “بذرة أمان”، إضافة إلى صرف العلاجات للحالات المرضية العادية وتسجيل الحالات التي تتطلب مراجعة مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك سلمان قد نفذ خلال الأعوام الماضية عددًا من برامج رعاية وحماية وتدريب وتأهيل الأيتام بالشراكة مع ائتلاف الخير للإغاثة، استفاد منها آلاف الأيتام في عدد من المحافظات اليمنية.