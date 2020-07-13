اليمن العربي

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والخوخة

13 يوليو، 2020
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.

 

وجرى خلال المدة من 2 يوليو إلى 8 يوليو 2020م ضخ 350,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 233,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,326 فردا.

 

وذكرت وكالة واس، ان المركز واصل ايضاً تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

 

وجرى خلال المدة من 1 يوليو إلى 8 يوليو 2020م ضخ 287,759 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 471,250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

 

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها

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