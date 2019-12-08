مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.واوضح المركز بانه جرى خلال شهر نوفمبر الماضي ضخ 1,230,000 لتر مياه مكلورة صالحة للشرب، وضخ 1,365,000 لتر مياه صالحة للاستخدام، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض..مشيراً الى ان عدد المستفيدين من المشروع بلغ 34,614 فردا.



